多44地點納強檢　大埔廣福邨及青衣藍澄灣上榜

再增44個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(7日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該44個地方的人士，須於明日至後日(8日至9日)期間進行病毒檢測。

另外，政府已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場(近龍翔道及天馬苑)新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。政府明日會在深井縉皇居重開臨時流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.葵涌安蔭邨耀蔭樓

2.葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓

3.大埔廣福邨廣平樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.葵涌葵俊苑葵豐閣

2.上水祥龍圍邨景祥樓

3.將軍澳富康花園3座

4.東涌滿東邨滿泰樓

5.油塘油翠苑漾美閣

6.觀塘順天邨天瑤樓

7.將軍澳景明苑曦景閣

8.荃灣灣景花園5座

9.沙田銀禧花園4座

10.屯門卓爾居5座

11.青衣藍澄灣1座

12.鴨脷洲海怡半島海雅閣

13.馬鞍山錦英苑錦強閣

14.上水彩園邨彩湖樓

15.屯門新屯門中心6座

16.北角英皇道395號僑冠大廈A座

17.黃大仙新光中心2座

18.大圍嘉田苑嘉賢閣

19.屯門叠茵庭7座

20.屯門偉景花園B座

21.沙田愉田苑愉澤閣

22.黃大仙翠竹花園6座

23.荃灣荃景花園5座

24.九龍灣麗晶花園20座

25.屯門兆康苑兆暉閣

26.荃灣海灣花園2座

27.元朗Grand Yoho 9座

28.元朗新時代廣場3座

29.天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

30.沙田濱景花園3座

31.銅鑼灣加寧街5至7號加寧大廈

32.屯門兆山苑杏景閣

33.紅磡家維邨家定樓

34.黃大仙天宏苑宏美閣

35.深井縉皇居1座

36.柴灣怡翠苑樂怡閣

37.上環樂古道3號麗雅苑

38.牛頭角樂雅苑雅和閣

39.茶果嶺麗港城24座

40.荃灣荃灣中心南昌樓

41.沙田銀禧花園5座