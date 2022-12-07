犯罪集團開設600間空殼公司　詐騙政府援助300萬元

澳門司警今日(7日)公布一宗有組織詐騙政府援助的案件，4人犯罪集團由一家三口聯同一名男友人組成，他們涉嫌利用兩個地舖地址，開設600多間空殼公司，向當局申請2021年度的僱員、商號經營者、中小企等援助款項，涉及騙款高達近300萬澳門元，當中一半騙款已兌現。司警接報調查後，昨日(6日)將4人拘捕歸案。

司警接報後展開調查，鎖定一對60多歲夫婦及其兒子，以及1名汽車營業員，疑犯在被查後仍辯稱開設空殼公司目的為申請港澳車牌轉售圖利。經查證，4人在2019年2月至2021年9月期間，先後開設數百間空殼公司，並在政府經援措施中獲批291萬澳門元援助，其中已兌現 60張支票，涉款154.8萬澳門元。

被捕4人包括3男1女，皆是本地居民，分別姓姚，69歲，退休人士；姓鄧(女)，64歲，小販；姓姚，39歲，汽車營業員，他為上述兩人的兒子。餘下一人姓蔡，31歲，地產經紀，為姚某的朋友。司警落案控以「犯罪集團」和「相當巨額詐騙」罪，案件今日下午移送檢察院偵辦。司警表示，已就案件通報財政局跟進。