麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷　餐廳回應惹網民怒轟

本港天氣近日轉涼，不少市民都會選擇打邊爐「應節」，但都要記得注意安全。有女網民日前在社交平台分享，指其在尖沙咀某食肆打邊爐時，未料只是用餐約10分鐘，麻辣湯的火鍋底突然爆炸，導致事主臉部被熱油燙傷。不過，食肆事後對傷者情況不聞不問，直至事件在網上引起關注後，店長才致電事主道歉，但其回應更遭網民批評。

女事主發文表示，在本周日(4日)中午前往尖沙咀的一間台式火鍋店用餐，下單時點了該店舖每日限量供應「台灣麻辣火山鍋」，其特點是鍋底上枱後，員工會在火山洞口加類似酒精液體後點火，令酒精點燃加熱產生奪目的火燄效果。而火燄消失後，員工再加入麻辣油於洞口，事主表明自己之後從沒有於鍋裏加入任何食物、水或攪拌過鍋底。惟火鍋在煲約10分鐘之後，鍋底突然爆炸，「湯底直衝上天花板，麻辣油將我由頭到腳掩蓋」，女事主被嚇到向走廊逃離，更大叫求助「個鍋爆炸呀！」

據事主在網上分享的影片可見，其座位上方的天花板、餐桌及座椅上也被濺上大量辣湯，而事主放在座位上的名牌手袋亦一同遭殃，當事人全身都亦被辣油濺到。由於眼睛及面部均得到火山漿洗禮，事主表示眼睛、面部之後就開始出現刺痛感，左眼視力甚至有點朦糊。惟店長現場解釋未試過發生類似情況，並將現場情況拍下後致電經理，未料後者竟表示只會賠償清潔費，但如果客人選擇報警，「呢餐亦要收費」。

最終，事主為保障自己仍亦選擇報警處理及入院觀察，醫生診斷指其為面部燙傷。不少網民均關注事主安危，以及有關食肆最後的處理情況，而事主亦回應，「我無事，餐飯警察黎到就話唔使我比」，她亦提到餐廳最後亦有致電道歉，「但出哂post先打有咩意義。最神奇係佢話約咗我星期三和解，但我完全唔知」，網民得悉食肆的處理手法亦不禁大罵及指摘，而食肆亦留言表示已鄭重向事主道歉及致意最深切慰問，又承諾會加強員工的內部培訓，以加強同事處理突發事件能力，以確保同類型事件不會再次發生。