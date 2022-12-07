小野豬疑遭車撞至癱瘓　經獸醫評估終需安樂死

本港山區近年經常野豬出沒。香港野豬關注組昨日(6日)表示，接獲不少市民求助，稱在港島區山坡見到一隻野豬受傷。關注組成員當日傍晚6時半到場，發現市民報告的年幻野豬，並將牠轉至嘉道理農場接受醫治。惟經診症後發現小豬的腰椎受創永久癱瘓，基於獸醫評估後，認為不能被完全醫治，最終在今日(7日)替小豬進行安樂死。

香港野豬關注組表示，市民報稱受傷野豬後腿疑似癱瘓，並拖行身體走動，情況極不樂觀。成員傍晚到場後，發現受傷的年幼野豬表面沒有明顯傷痕，精神尚可。懷疑她遇上車禍，或在附近陡峭的山坡摔下，引致雙腿失去活動能力。在愛協人員將小野豬安放膠籠時，小豬後腳雙腿時有擺動，並非完全癱瘓。

小夥豬昨晚轉至嘉道理農場接受醫治，獸醫經診症後發現，小野豬的腰椎第1及第2節受創，導致其永久癱瘓。另外，小豬大腿內側亦有傷痕。獸醫估計小野豬已受傷一段時間，甚至有半日時間，而令到腰椎受損的原因，估計是被車輛猛烈碰撞所形成。農場方認為，野豬是有一定能力在陡峭的斜坡上生活及活動，因此估計被車輛碰撞的機會較為大，另經評估後為牠進行安樂死。