車Cam直擊：綠的無煞掣猛撞黃牛　網民斥司機「咁大隻都睇唔到」

粉嶺有的士撞牛後疑不顧而去。今日(7日)社交網流傳一段的士撞牛「車Cam」片，網民指事發粉嶺沙頭角公路，顯示時間為本周日(4日)晚上11時29分，一輛綠色新界的士沿路於快線行駛，期間一頭黃牛站於路中央，的士司機懷疑未及反應，的士車頭已撞及黃牛。

影片所見，黃牛被撞後彈上車頭冚，再四腳朝天撞向擋風玻璃，而的士未有停下，繼續前行一段路後才減速，黃牛也反彈落地下，翻滾一圈後緩緩爬起身，最後若無其事地走向行人路。此時，司機才反應過來「哎呀，呢隻牛來喎。」而車尾Cam影片顯示，尾隨撞牛的士之另外2輛綠的，幸及時煞掣停車，否則黃牛有機會遭二次猛撞。

關注流浪牛的「十四鄉牛牛」群組發文，指對意外「十分憤怒！牛隊回覆說牛牛多處受傷流血虚脫，現時在在農場接受治療，但情況不樂觀，不肯進食!」另外，有網民批評司機車速太快及反應慢，「咁X牛你都睇唔到，自己剪咗個車牌咪害人」、「佢隻眼真係呢，呢次撞牛下次就人」、「咁大隻牛都睇唔到，的士佬隻眼係唔係有問題呀？唔好揸車喇！」但有網民維護的士司機，「正常人驚恐都會有2-3秒延遲，做慣做熟先會0.8-1.5秒延時！難道你係撞慣人或動物，先做得出咁快反應？」