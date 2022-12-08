東華學院校長獲歐洲醫學學院頒授同等院士　與世衞秘書長同殊

東華學院校長陳慧慈獲愛爾蘭皇家外科醫學院護理及助產學院頒授同等院士，表揚其對護理及助產專業的傑出貢獻；陳亦是首位獲得該殊榮的香港學者。頒授典禮本周一(5日)在都柏林愛爾蘭皇家外科醫學院舉行。

該項同等院士榮譽是頒予在護理及助產專業範疇上有卓越表現的人士，以表揚他們對護理或助產、醫療、教育及研究方面的貢獻及成就。世界衞生組織秘書長譚德塞、世界衞生組織衞生人力司司長吉姆‧坎貝爾，以及國際護理協會前會長Judith Shamian等多位知名領袖皆為近年該校院士。

陳慧慈是護理教育國際知名學者，其主要研究領域包括精神健康、心理社會干預、孕婦心理健康及健康專業教育。她的學術研究大多為跨學科及國際合作的轉化研究，曾取得逾百項研究資助，並於國際醫護學術期刊及會議中發表超過400篇論文，2018年她獲著名護理學術期刊Journal of Advanced Nursing選為十大被引用次數最多的澳洲及紐西蘭學者之一，並於2021及2022年獲列入美國史丹福大學全球首2%科學家名單。2016年，陳獲委任為紐卡素大學腦部及精神健康研究中心副總監，帶領跨學科團隊展開有關大腦及精神健康的學術研究。