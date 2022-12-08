九巴首輛雙層電巴抵港　採用刀片電池　充電3小時行300公里

新能源汽車是公共交通工具發展大趨勢。九巴表示，其轄下首輛純電動12米長雙層巴士昨日抵港並完成交付。新款雙層電巴採用先進的「刀片電池」，大幅提升電池效能的同時，車廂空間得以提升，預計載客量達115人。續航力方面，新車只需充電約3小時便可行駛約300公里，足以應付九巴大多數路線的全日行程。

九巴購入的新款比亞迪B12D雙層電巴，採用了最新的刀片電池技術，在供電時較以往的電池技術穩定，並有利於散熱。由於刀片電池是將磷酸鐵鋰電池做成了刀片般的細長形狀，並以疊片技術整齊排列多組電芯，大幅縮小電池體積，令雙層電巴車廂的座位及布局基本上與現役雙層巴士無異。新車亦配備輪邊驅動系統，將摩打安裝於車輪內驅動巴士，節省維修成本及騰出車廂空間，連同雙輪椅泊位計算在內，雙層電巴預計總載客量有115人，為全港載客量最高的純電動雙層巴士。

續航力方面，刀片電池減少稀有金屬使用量，提高雙層電巴的續航里程。配合雙插頭直流電充電設計，巴士只需約3小時便能完成充電，行駛距離長達300公里，足夠應付全日行程。新車亦設有「水冷系統」與「電池管理系統」，有效管理電池溫度及監察電池狀態，延長電池壽命及提升效能。與早前已投入服務的單層電巴一樣，新車以「電光綠」作為車身主色，同時備有九巴最新的巴士規格，包括提供免費5G Wi-Fi上網服務、設有通風窗、全車座位設有安全帶，亦已安裝GreenRoad車長駕駛反饋系統、電子穩定系統及駕駛監察系統等先進安全設施。新車將接受一系列測試，在通過運輸署的檢驗及完成相關審批後會盡快投入服務。