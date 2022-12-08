東方日報A1：內地疫控降溫　港鬆綁慢吞吞

新冠肺炎全球大流行將屆3周年，海外大部分地區已陸續取消防疫控疫措施，近日連一直堅持動態清零的中央政府亦啟動放寬鬆綁計劃，繼日前頒布防疫措施優化20條之後，國務院聯防聯控機制昨再發布共10條新冠肺炎疫情防控改善措施，更有專家倡「新冠不等於肺炎」。內地防控降溫，香港鬆綁卻慢吞吞。內地將停止大規模核酸檢測、除特殊場所外，不再查驗健康碼和核酸證明，又允許感染者居家隔離等。部分措施如不查健康碼、叫停跨區及落地核酸檢測等，比香港的現行措施更寬鬆，本港行政立法兩會議員要求港府檢討本港防疫安排，與內地商討通關，務求在農曆新年增加配額名額等；飲食業界則要求港府取消強制掃描「安心出行」等要求。

根據內地新防控措施，地方衞生部門需按樓宇、樓層、住戶劃定高風險區，不可隨意擴大，亦不得採取各種形式的臨時封控，並要「快封快解」。若連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

檢測方面，國家衞生健康委員會指示各地，不可按照行政區域開展全員核酸檢測，變相取消「全民檢測」。除養老院、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測無染疫證明，不查驗健康碼，亦不再對跨地區流動人員查驗無染疫證明和健康碼，不再開展落地檢測。

民眾即使染疫，隔離方式亦有大改動，新10條規定，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕症患者可居家隔離，也可自願選擇集中隔離，而於居家隔離期間，第6、7天連續兩次核酸檢測CT值不少於35便可解除隔離；密切接觸者僅需居家隔離5天。當局又要求保障群眾基本購藥需求，各地藥店要正常營運，不得隨意關停；不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。各地亦需推進老年人新冠病毒疫苗接種。

國家衞健委強調，各地需加強了解長期病患等高風險市民的健康情況及分類管理，嚴禁以各種方式封堵消防通道、住宅或屋苑大門，確保市民能暢順地外出就醫，或於緊急事故時離開。而非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。沒有疫情的學校要回復正常面授課堂，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等亦要正常開放。

內地防疫政策大變革，香港卻一直擠牙膏、疫後復常拖拖拉拉。行政會議召集人葉劉淑儀認為內地防疫策略是「不堅持清零，但要清病」，認為新形勢是香港與內地通關「露出曙光」，她估計港人或再「熬多一兩個月」便有希望。

另一行會成員林健鋒表示，工商界對早日通關已望穿秋水。他要求港府向內地爭取通關時間表及路線圖，包括「點對點」局部甚至全面通關，同時增加港人使用內地驛站名額，盡快由每日1,000增加至2,000個。農曆新年將至，他希望內地允許居家隔離，可便利港人北上，若情況容許，希望內地放寬香港北上名額至每日4,000、5,000個人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，內地除特殊場所外，不再檢查「健康碼」，變相容許市民自由出入食肆等場所，本港亦應學習，取消海外抵港人士首三日的「黃碼」限制，容許他們堂食，亦應取消已沒有實際用途「安心出行」要求。他又認為本港疫苗接種率甚高，疫苗通行證已沒有意義，認為政府應全面開放，毋須「過於呵護」，留給港人自行選擇是否打針，及承擔風險。

香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁認為，內地以往封區做法低成效、高成本，最新的放寬恰當，本港亦可借鏡，以快測代替核酸檢測。不過他指，本港仍有11萬長者未打針，死亡率又維持，故應維持實施疫苗通行證「谷針」，至長者三針接種率達90%或以上。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦說本港群體免疫力較內地強，再沒有掃描安心出行的必要，而且當局未有追蹤患者的行蹤，安心出行程式根本名存實亡，他又稱本港已失去完全放寬社交距離措施、出入境措施復常的黃金機會，現要待疫情到頂才作調整。

本報向醫務衞生局查詢對內地放寬措施及香港防疫措施的回應時，該局發言人死撐香港是精準抗疫，又指本港的「安心出行」及疫苗通行證沒有內地健康碼的功能。

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