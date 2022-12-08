議員促教育開支訂下指標被否決　當局斥忽視社會整體需要

立法會今日(8日)續審議「維持教育開支佔本地生產總值的比例，提升教育質素」無立法效力的議員議案，旨在促政府承諾在未來5年，維持教育開支佔本地生產總值的比例不低於一定水平，但議案未能得到兩部分議員過半數支持，故未能通過。教育局回應指，不應盲目就一項開支訂下硬指標，而忽視社會整體需要。

議員黃俊碩指教育是頭等大事，香港面臨人口老化、人才流失，更加縮班殺校。至於議案中教育開支佔GDP一定比例，他指教育不是開支而是投資，要全面檢視教育體系，有需要就要實施逆週期措施提升教育水平。議員管浩鳴指，教育開支不斷提升，但質疑教育質素與開支是否成正比，又稱香港公共財政有壓力，例如高齡人口加劇、疫情後需要復常，很多業界需要政府資助，加上未來需要大型基建。對於是否特定比例支援教育，他認為需要進一步深思熟慮。

教育局局長蔡若蓮指，當局一直提升教育質素，教育開支一直佔重要部分，但不應該盲目就一項開支訂下硬指標，從而忽視社會整體需要。她直言不應該、不需要用比率衡量政府對教育的重視及投資。及後投票時，選舉委員會界別有30位議員出席，9票贊成、0票反對、21票棄權；功能界別及地方選區有37位議員出席，9票贊成、0票反對、27票棄權，議案終被否決。