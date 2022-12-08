「綠置居2022」中籤號碼出爐　入嚟睇睇有冇份

新一期「綠置居2022」於今日(8日)早上10時半開始攪珠，更是自新冠肺炎疫情以來首次恢復有現場觀眾觀看攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序及揀樓次序。首10個號碼分別為48、21、96、75、74、10、83、72、18、32。攪珠結果將會上載在房委會網頁並會陸續通知申請者，預計將於明年首季可開始揀樓。

是次綠置居共收到6.2萬份申請，包括4.5萬份屬「居屋2022」的綠表申請，及1.7萬新申請。當中家有長者優先選樓計劃的家庭申請者已優先預留1,400個綠置居單位的配額。以是次收到2.7萬份家有長者申請表來推算，抽中首5個號碼的申請人才有機會揀樓；而1人申請者則預留了500個綠置居單位，以收到1.1萬份1人申請來計算，需要抽中首4個號碼才可穩奪中籤。至於家庭申請者方面則連同家有長者申請表共收到5.1萬份申請表，故需抽中首5個號碼才有揀樓機會。

今期綠置居共有3個項目供市民選擇，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，共4,693個單位，單位面積介乎185至489平方呎，並以41折發售，售價介乎75萬至271萬港元。對於今年其中兩個項目有不足200平方呎的細單位會否影響市民購買意欲，房屋委員會資助房屋小組委員會主席黃碧如解釋指，由於綠置居是由公屋項目中揀選出來，而公屋要滿足不同類型人士需要，故有部分細單位是無可避免，但由於有1.1萬份1人申請者，故相信細單位仍有需求。至於今年申請數目比去年減少，她則指市場反應有許多因素影響，或是因經濟因素、樓價下跌、市場租金下調或申請者想再觀望，但她認為今次售價相對便宜，應有吸引力。