警深水埗打擊交通違規　發逾2千張告票拖走18車

警方深水埗警區聯同西九龍總區交通部，於昨日(7日)在區內進行重點交通執法行動，針對與行人、單車及違例泊車相關的交通違例事項進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全，同時亦採用流動錄影執法，打擊不負責任駕駛者的違法行為。

行動期間，警方針對交通違例事項或公眾地方潔淨及阻礙事項，發出2568張定額罰款通知書，並即時拖走18輛造成嚴重阻塞，以及阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛，亦向7輛涉嫌非法改裝之車輛發出車輛檢驗令。此外，執法人員亦就不小心駕駛、不依交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋十五米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等事項，一共發出29張傳票。

與此同時，警方亦加強打擊非法駕駛電動可移動工具，在行動中以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時無佩戴頭盔」等罪行拘捕一名64歲男子。深水埗警區及西九龍總區將繼續嚴厲打擊違例駕駛及泊車行為，警方亦呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車。