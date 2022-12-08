全球最少500萬人資料被盜 網上黑市出售 1萬人來自香港

隨着科技急速發展，網絡安全威脅亦日益嚴峻。有研究指出，全球有最少500萬人的個人資料被盜取，放到機器人黑市(Bot market)出售，當中有1萬人來自香港。被盜的數據資料通常會「打包」出售，包括帳號登入資料、cookies、截圖等，換句話說，即是受害人的整個數碼身份(digital identity)都會出售，每個數碼身份的平均售價為47港元。

網絡安全公司NordVPN早前進行一項研究，分析3個主要機器人黑市「Genesis Market」、「Russian Market」及「2Easy」，黑客利用惡意軟件盜取數據資料，再放到機器人黑市上售賣，賣出的包括裝置截圖、帳號登入資料及其他憑據、Cookies、數碼指紋及自動填寫表格。而最流行偷取數據資料的惡意軟件，包括「RedLine」、「Vidar」、「Racoon」、「Taurus」及「AZORult」。

其中帳號登入資料方面，在黑市內發現2,660萬個被盜帳號登入資料，包括72萬個 Google 帳號、65.4萬個Microsoft帳號及64.7萬個Facebook帳號資料。至於Cookies則幫助不法分子破解雙重認證，在黑市內發現6,670萬個cookies資料。此外，黑市內發現8.1萬個被盜數碼指紋，53.8萬個自動填寫表格。