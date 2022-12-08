議員轟部門各自為政　公務員遇事如美斯上身　互相猜波推卸責任

外界炮轟公務員不作為。立法會今日（8日）辯論「深化行政改革，堅持完善治理體系」的動議。有議員批評政府部門權責不清，遇到跨部門事宜往往「球王美斯或C朗上身」，互相「猜波」推卸責任，亦有議員質疑副司長職能，指是否單做「清理下垃圾」和做聯絡工作，期望政府能交代副司長的職能。

議員管浩嗚批評​​每當涉及跨部門的政策事宜時，部門官員就會「球王美斯或C朗上身」，互相「猜波」推卸責任，常常以「事不關己，己不勞心」的態度去應對，促請政府訂立一個有效而切實可行的協調機制，同時理順高層和中層公務員的溝通橋樑關係，以致各項政策措施能夠適時推行，盡快成功「落地」。另一議員李鎮強亦批評部門間各自為政、權責不清，指過去服務地區時處理一個簡單的垃圾問題，都要與多個政府部門周旋，認為缺乏成熟的公務員獎勵機制，令公務員「做又36，唔做又36」變相養成小做小錯、鐵板一塊的文化，要求當局在決定公務員升遷不再論資排輩，而應與表現掛鈎。

議員狄志遠指出，仍然未觀察到今屆政府設立3位副司長的作用，質疑副司長是否單做「清理下垃圾」和做聯絡工作，期望政府能交代副司長的職能。