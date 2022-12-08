康文署戶外設施維修需時3個月以上　申訴專員主動調查

小朋友到公園玩樂，卻經常遇上設備圍封待修，心情少不免低落。申請專員趙慧賢今日(8日)表示，署方在處理投訴個案時發現，康文署的日常巡查機制未能發現一些場地的設施長期有明顯損壞，認為署方轄下公園及免費戶外康體場地的遊樂和康體設施，其保養及維修安排仍有可改善之處。

專員指出，按機制康文署應至少每兩星期派員巡查轄下戶外遊樂及康體設施，如發現有設施損壞，會安排承辦商跟進維修。惟根據調查後的資料顯示，在2016年至2020年期間，署方維修戶外兒童遊樂設施和健體設施的個案每年約2,000餘宗，每年均有逾三成個案由呈報損壞至完成維修需時三個月或以上，甚至有個案維修期超過半年。雖然去年的同類維修個案有下降，但仍有200餘宗個案需時三個月以上才完成維修。

專員認為，康文署有責任為市民提供安全和優質的康體設施，如相關設施的保養維修欠妥善，會令市民無法使用設施，甚或對使用人士構成危險。是次主動調查針對康文署轄下免費戶外遊樂和康體設施，審視日常檢查和保養維修的安排和程序，以及對設施代理商和外判維修承辦商表現的監管情況等。