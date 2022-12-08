伊院副顧問醫生李志良涉行為失當及偷藥　本月底區院答辯

伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良涉嫌於2015年至2020年期間，向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自己使用及保存，早前被廉政公署落案起訴2項公職人員行為失當罪及2項盜竊罪。案件今日（8日）在西九龍裁判法院再提訊，將轉介區域法院處理，被告將於本月29日在區域法院答辯，期間續准保釋。

47歲被告李志良、報稱醫院管理局副顧問醫生，他今天沒有律師代表。控罪指，被告身為公職人員，即伊利沙伯醫院的副顧問醫生，於2015年3月至2020 年9月期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解而故意及蓄意作出不當行為，即致使診症預約看來是由8名病人作出，在他們沒有應診或求診的情況下，向他們處方兩種名為 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL 的受管制藥物，致使醫院職員向被告配發有關藥物，而被告則保留有關藥物作私自保存或處置；及被告涉嫌向另外3名病人處方上述兩2種藥物，而劑量高於3人所需，並要求3人將過多的藥物退還給他，由他私自保存。

2項盜竊罪則指，被告於2015年3月至2020 年9月期間，偷取屬於醫管局的財物，即 943 瓶120 毫升的 Actifed Compound Linctus 及 371 片每片10 毫克的 Methylphenidate HCL，總值約港幣13,585 元；及於2016年4月至2020年8月期間，偷取78瓶120毫升的Actifed Compound Linctus及42片每片10毫克的Metbylphenidate HCL，總值約港幣1106元。

案件編號：WKCC 4071/2022