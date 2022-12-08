婦人被控打《東張》主持　稱負面報道充斥申終止聆訊

《東張西望》女主持利穎怡早前採訪1名女士時，疑遭對方「批踭」襲擊。懷疑涉案七旬婦事後被控2項普通襲擊罪。案件原定今天（8日）在西九龍裁判法院開審，不過沒有律師代表的女被告稱，因審訊前傳媒廣泛報道關於她的負面新聞，令她無法得到公平審訊，因此申請終止聆訊。暫委裁判官曾慶東將案押後至明年2月1日再訊，屆時處理終止聆訊的申請，並下令禁止傳媒直接或間接接觸被告。

71歲被告陳碧珍今天在庭上以英語應訊。她被控2項普通襲擊罪，指她於2022年4月28日，在香港大嶼山嶼南道茂記餐廳對面，及嶼南道近巴士站涼亭近燈柱編號FB0056襲擊女子利穎怡。

被告上月底向法庭存入申請終止聆訊的文件，今天遭裁判官提醒超出了申請期限，又對她是否明白何謂終止聆訊抱有疑問。被告指傳媒在審訊前已廣泛報道有關她的負面新聞，她無法得到公平審訊。她稱自己未被定罪，但互聯網及社交平台等有人說她精神病，是對她不公平。裁判官最終批准被告申請，但要求她以清晰的字體及格式重寫一份申請書。另外，裁判官應被告要求，下令傳媒不得直接或間接接觸被告，以及不可透露被告的私人資料，但姓名和控罪詳情等基本資料則不受此限。

案件編號：WKCC 2623/2022