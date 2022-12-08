山徑垃圾問題稍改善　郊遊仍常見棄置紙巾及食物包裝

本港郊野垃圾情況似乎有所改善，環保團體「綠色力量」今日(8日)公布最新今年的《香港郊野垃圾調查》，結果發現市民平均每月到訪郊野2.4次，與去年的2.5次相若，但認為遠足山徑垃圾問題嚴重的比例由前2年67%的高位下降至今年的50%，相差達17個百分點。而首3位最常產生的郊遊垃圾分別為紙巾、食物包裝及消毒紙巾，分別有65%、60%及44%受訪者表示郊遊時會產生該類垃圾，平均每人每次郊遊產生每種垃圾1至2件。

有關調查於今年9月底至10月中，於網上訪問306名過去1年內曾到訪郊野的年滿16歲港人。在塑膠類郊遊垃圾方面，受訪者平均每次郊遊會產生2.2件，數字較去年2.5件輕微下跌；調查又指，大部分人均會將垃圾帶離郊野丟棄，但個別類型的垃圾，包括即棄餐具、紙巾和消毒紙巾，有超過一半受訪者仍然會棄置在郊野垃圾箱。綠色力量高級保育經理呂德恒表示，表面上郊遊垃圾數量不算太多，但累積下來亦不能小覷，又預計隨着政府轄下燒烤場及露營營地重開，郊野垃圾量將會有所上升，期望市民能夠做好源頭減廢，例如自備手巾和餐具。

另外，綠色力量提到，聯合國環境規劃署於去年6月「世界環境日」，發表了「聯合國生態系統恢復十年」，提出未來10年是挽救生態系統的關鍵時機，但他們的調查顯示75%受訪者完全不認識議題、60%認為政府於保育生態的角色最重要。呂德恒指，聯合國倡議提及市民可參加清潔行動和實踐源頭減廢，個人行為同樣重要，共同保育生態。