首間導盲犬訓練學校開幕　冀3年培育50隻

本港現時有約19萬名視障人士，導盲犬作為他們的「第二雙眼睛」，背後的訓練必不可少。全港首間導盲犬訓練學校今日(8日)正式開幕，校舍設有紅綠燈、行人天橋等設施，讓導盲犬及視障人士可在貼近真實的環境下，安全接受訓練。發展局局長甯漢豪出席開幕禮表示，截止目前已有23個項目，包括導盲犬訓練學校，受惠於10億港元空置用地資助計劃，而其中另外6個項目正進行施工。

歷時逾兩年興建的香港導盲犬訓練學校位於打鼓嶺蓮麻坑路，由歷史建築前三和公立學校活化而成，佔地約24,500呎，校內現有4名訓練員，10隻導盲犬受訓。校舍提供多項達國際級水平的戶內及戶外訓練設施，包括鍛煉犬隻髖關節的游泳水療室、戶外行人天橋等。其中特設模擬紅綠燈，幫助導盲犬熟習社區交通燈聲響，為其與視障人士配對訓練提供更真實的空間。

發展局局長甯漢豪在開幕禮表示，發展局2019年推出的10億港元空置用地資助計劃，至今已有23個項目獲得資助，已合共批出4億6百萬港元。而其中5個項目，包括導盲犬訓練學校現已正式投入服務，另有6個項目正在施工階段，明年將陸續推出。

香港導盲犬服務中心主席張美賢指出，全港現時有約19萬名視障人士，惟本地僅有約50隻導盲犬服役，故期盼藉著學校落成，未來三年能成功培育多50隻導盲犬於社區投入服務，讓更多人士受惠。中心總幹事張家瑋則期望，隨着校舍成立，除了能推動本港導盲犬服務，同時可加強大眾對工作犬的認識，使牠們在社會上享有應有的權益。