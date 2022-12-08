「街坊裝」南亞漢路過犯案　趁司機洗車潛小巴偷手袋

南亞兵團貪婪成性，一有機會偷搶劫掠，絕對不會錯過。網上流傳一段小巴車Cam影片，綜合片主描述及片段內容，上月27日晚上9時許，該輛小巴停泊於荃灣聯仁街路旁，司機專心洗車之際，一名南亞漢途經現場，察覺有機可乘後，竟然擅自打開車門，登車擸走手袋逃去。司機懵然不知遇竊，直至發現手袋不翼而飛，翻查相關片段才得悉前因後果，於是在網上公開影片，昐市民提供資料協助緝賊。

該段影片長約1分半鐘，當時司機正專心抹拭小巴左邊車身，車窗玻璃不時濺上水花，故此車內縱有任何異動，司機亦難以看清。適時，一名南亞漢沿街從車尾方向走近，並在小巴右方經過，他眼睛直盯小巴，似乎正確認車內是否空無一人，以及有無擺放值錢財物，待鎖定手袋為目標後，立即收步徘徊觀察情況。

不消片刻，該名戴深色鴨舌帽、穿同色上衣及迷彩長褲的「街坊裝」南亞漢，逕自打開車門，他一手提着啤酒及懷疑外賣食物，顯然是臨時起意犯案，但相信他「經驗有素」，上車後不忘回頭留意司機動向，確認並無引起注意後，他急不及待伸手取起手袋，繼而轉身離開，由上車至落車，全程僅約15秒鐘。