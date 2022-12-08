選舉制度需進一步優化　議員促在內地辦設投票站

過去選舉曾出現點票時間過長，內地港人投票方法亦需完善。有政黨今日(8日)指出，港府經常鼓勵港人到內地發展，但其實港人會受「通常居住地址」所限而喪失投票資格。議員陳勇促取消「通常在香港居住」的規定，設關口投票區，長遠而言更應考慮在內地辦事處設投票箱。

陳勇指，持續完善選舉細節是動態過程，選舉安排相關規例要與時俱進，希望簡化繁瑣程序，推進科技化、人性化。他希望選民機制推行全部自動登記制度，指本港9成多符合資格都登記選民，但很多掛號信沒有回覆就自動取消選民資格，希望授權政府部門轉移地址資料給選舉事務處、賦權入境處將死亡選民通知選舉事務處等。此外，他指應取消「通常在香港居住」的規定，常設關口投票區，考慮內地辦事處有投票箱。被問及為何不在海外辦事處設投票站，他指外國法規不一定批准，又反問如美國制裁部分候選人，海外選民如何投票。

議員黃英豪則指要將選舉指引中的「公開宣布有意參選」界定為，「經本人親自公開宣布」，避免發生誤會。他又認為應參考外地縮短立法會投票時間，設立預先投票機制給投票日執行職務的僱員投票。點票方面，則要推動電子投票，明確優先以電子方式點算，如連續出現兩次差錯才改用人手點票。