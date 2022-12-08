增14373確診創近月新高　輸入佔798宗破疫情以來單日紀錄

本港新冠肺炎疫情再度復燃！衞生署衞生防護中心公布，今日(8日)新增14,373宗確診，創近月新高，當中包括13,575宗本地及798宗輸入個案，輸入病例再破疫情以來新高。另醫管局呈報多27名患者離世，患者為15男12女，年齡介乎51至106歲，其中6人來自院舍，死者中有3人已打接種第4針、17人已打3針；第5波疫情至今共錄得10,678宗死亡個案。

新增輸入個案方面，包括652宗核酸檢測及146宗快測確診個案，當中415宗涉及機場檢測樣本、287宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下96宗涉及第4至7日樣本。而截至昨日(7日)，本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現117宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、5宗BF.7及131宗BQ.1.1亞系個案。

院舍及學校個案方面，多37間院舍錄得新確診病例，包括24間安老院、13間殘疾院舍，合共63名院友、4名員工染疫，故有107名院友列密切接觸者需要檢疫。另多1,975宗學校呈報個案，涉及1,665名學生及310名教職員，來自930間學校，包括193間幼稚園/幼兒中心、364間小學、349間中學及24間特殊學校，有16間學校、共17個班別疑現傳播需停課7天。