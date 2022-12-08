電訊公司前經理發訂單益自己　涉欺詐1600萬港元將交高院審

廉政公署早前起訴1名電訊公司前經理及其母親，指前經理涉嫌隱瞞他及母親在1間供應商的利益，誘使電訊公司向該供應商批出訂單，涉案貨款及服務費逾1600萬港元。該對母子分別被控欺詐及洗黑錢罪，案件今日（8日）在東區裁判法院再提堂，2名被告暫毋須答辯，案件將會交付高等法院審理，法庭將案押後至2023年1月16日，屆時會進行交付審訊程序，期間2名被告續准保釋。

涉案母子是張倬敏（44歲、電訊盈科有限公司附屬公司PCCW Services Limited前經理）及李寶美（65歲、家庭主婦）。控罪指，張於2016年1月1日至2017年7月7日期間，隱瞞或沒有向PCCW Services披露他及其家人於高雲長安有限公司的利益，意圖詐騙而誘使PCCW Services將高雲長安納入及保留在認可貨物與服務供應商名冊內，以及向高雲長安發出購貨訂單。

李則被控於2014年8月12日至2017年9月18日期間，知道或有合理理由相信1個戶口內逾860萬港元及逾98萬美元（折合約763萬港元），全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。

案件編號：ESCC 1922/2022