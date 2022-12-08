7成港人對蟹足腫缺乏認知　專科醫生：不會消退且向外增生

人生成長中總會受傷留疤，不過卻成為有基因問題人士的人生噩夢，因小至如暗瘡割傷的疤痕，亦有機會誘發「蟹足腫」，該種疾病不單影響外觀，更會使皮膚腫痕痛。有機構今日(8日)公布早前進行的調查報告，結果發現絕大部分港人均對「蟹足腫」的認識頗為陌生，甚或存在誤解，有逾70%受訪者表示沒有聽過蟹足腫，更有近20%受訪者誤以為只屬細菌感染、發炎或普通疤痕。機構補充，雖然有85%受訪者認為蟹足腫可治療，卻未能指出正確方法。外科專科醫生陳東飛指，蟹足腫的治療方法眾多，如症狀較輕微、患處範圍較小，一般可靠類固醇注射或壓力治療處理；較嚴重的個案則可考慮接受冷凍治療、手術切除附加淺層放射治療(SRT)等。

為了解港人對蟹足腫的認知，香港蟹足腫協會委託第三方機構於今年10月間，透過網上問卷成功訪問共533名受訪者。結果發現普遍港人均對蟹足腫缺乏認知，甚或存在誤解，在向受訪者顯示蟹足腫圖片時，12%受訪者誤以為是細菌感染及發炎，6%認為只屬普通疤痕，以及5%以為是皮膚傳染病的一種。調查又發現有66%受訪者誤以為細菌入侵傷口是蟹足腫的成因；60%更誤以為患有濕疹就等於較容易患上蟹足腫，相反疤痕體質人士卻是較容易患上。而整形外科專科醫生劉肇基更指，蟹足腫與一般疤痕的特性頗為不同，蟹足腫不會隨時間自行減退，而且會不斷向外增生。他又指，穿耳、紋身、美容療程等都是會令皮膚受損的行為，同樣可能引致蟹足腫。

蟹足腫十分影響日常生活，致患者缺乏自信，調查另發現不論男女，均有超過30%受訪者認為蟹足腫使其缺乏自信，影響社交，當中以女患者較男患者更介意該病對外觀的影響，包括有71%女患者稱會因該病而討厭自己外觀，以及每天需煩惱穿甚麼衣服，以遮蓋蟹足腫患處；而男患者當中，則有61%認為患處紅腫、痕癢及疼痛難耐，會導致失眠及影響日常生活。演員盧鎮業為蟹足腫患者，他多年來與蟹足腫共處，某程度上已經習慣，直到入行做演員，才意識到它們真的會為自己及工作帶來不便，例如拍攝需要袒露上身時，疤痕的呈現未必符合角色需要，令他希望接受治療。