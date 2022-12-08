多個服務業第3季收益續挫　金融地產等錄雙位數跌幅

多個服務行業收益今年第3季按年下跌，政府統計處今日(8日)發表的業務收益指數的臨時數字顯示，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的跌幅，部分行業錄得雙位數跌幅，包括金融業(銀行除外)大跌18.5%、地產業‍、進出口貿易業分別跌11.5%、11.2%，以及保險業的收益減少10.8%。另一方面，住宿服務業回升19.5%，行政及支援服務業則升11.5%。

今年第3季與對上一季比較，約一半主要服務行業經季節性調整的業務收益(以價值計算)均錄得不同程度的升幅。當中，銀行業(+11.7%)的業務收益錄得雙位數升幅。另一方面，進出口貿易業(-11.1%)的業務收益同期則錄得雙位數跌幅。

港府表示，第3季多個主要服務行業的業務收益受到外圍環境惡化、跨境運輸持續受阻及金融狀況收緊所影響，而住宿服務業和行政及支援服務業的升幅很大部分是由於低比較基數所致。展望未來，港府指出外圍環境嚴峻將繼續為外向型服務行業帶來巨大壓力。金融狀況收緊將部分抵銷就業情況改善及消費券的正面影響。