港鐵將軍澳綫列車疑甩卡　初步指與車鈎緩衝器故障有關

港鐵將軍澳綫本周一(5日)早上出現事故，疑列車車卡連接鬆脫，致1,500名乘客需落路軌緊急疏散。港鐵公司車務總監李家潤今日(8日)交代初步調查成因，指已向有關當局提交初步報告，檢查後相信是與列車的第6及第7卡車廂的車鈎緩衝器故障有關，但強調車間通道仍然緊扣，列車沒有偏離路軌，而供應商亦指同類型車廂車鈎裝置均安全運作。

李家潤表示，事發當日一列向北角方向的將軍澳綫列車，在駛入將軍澳站時出現故障，啟動了列車安全防護裝置，在一定距離下停駛及發出警號。經初步調查，當局初步相信事故是由於在接駁第6、7卡車廂的車鈎裝置內的緩衝器組件故障有關。他續指，車卡下主要有包括車鈎及緩衝器的2個組件，緩衝器作用是當列車行駛時伸縮，讓列車平穩運作。但當日第6卡的緩衝器「鬆開咗」，致車間通道「拉長」，從而啟動列車保護裝置致列車停駛。

李家潤強調，當時車間道通、車鈎仍然緊扣，列車並無偏離路軌。至於組件為何鬆開，仍需等待並與來自歐洲的供應商技術團隊深入研究。另事故後已按供應商建議，開始檢查同類型列車的車鈎裝置，而供應商亦已確認現時正行駛中的列車同類型裝置運作安全。港鐵在未來2個月內會向政府提交詳細調查報告，途中將繼續與相關部門保持溝通。港鐵公司董事局早前亦已指示需全面檢查現時的資產管理及維修保養制度工作，進一步資料將適時公布。