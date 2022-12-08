添24宗確診　周末起推新防疫措施　逐步放寬內地入境

隨着內地公布新系列的防疫措施，香港及澳門亦作出相應調整。澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，當地昨日(7日)新增24宗確診個案，當中12人有症狀，12人暫時無症狀，20宗個案來自社區。社會文化司司長歐陽瑜今日(8日)表示，當局將於周末開始推出一系列措施，包括會逐步減少核酸檢測要求，過渡以快測代替，同時逐步放寬由內地入境澳門要求，外地入境防控措施亦會稍後一步一步調整。

歐陽瑜表示，政府近兩個月已積極準備疫情防控預案。根據預案，各部門已進行物資儲備、人員培訓等。為了之後推出的一系列措施，當局已做好準備適應過渡期。一是加快市民尤其長者新冠疫苗接種，二是分階段派發抗疫包，本周先向弱勢群體派發，爭取兩周內派發完畢。當局更新密接者居家隔離指引，開設感染者社區門診，藥監局定期公布抗原檢測和KN95口罩訊息。

她續指，變種病毒Omicron在世界各地流行，有超過50%感染者是無症狀患者，相對一部分是輕症，同時病毒傳播力強。她預計短期內出現相對大量的感染者，包括一定數量重症、危重症甚至部分死亡個案。當局為避免影響其他有需要使用醫療服務患者，因此防疫政策調整需循序漸進、一步一步、有序開放，避免短期內出現大量感染者、大量工作人員同時患病，對社會基本運作帶來影響。

另外，密切接觸者居家隔離措施將於下周一(12日)推出，指引要求盡可能在獨立房間居家隔離，有條件使用專用廁所；如與同住人共用，應分時段使用。另外亦要求房間應通風良好，房內亦應當配備溫度計、口罩、一次性手套等防護及消毒用品。歐陽瑜表示，上述措施推出一段時間後，當局會看過渡時間，約一周或兩周後再推出下一階段的感染者居家隔離措施。而醫療系統方面，則會推出感染者居家隔離方案，並推出網上評估系統。