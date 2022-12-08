3男被控毀法輪功物品　1人認罪下周判刑

3名男子涉嫌在黃大仙及旺角的街頭，毀壞法輪功的展板及橫額等，並拍片記錄過程。事後3人共同被控2項刑事毀壞罪，案件原定今日（8日）在九龍城裁判法院開審，其中1名被告決定認罪，准保釋至下周一（12日）判刑。案情提及，他被捕後在警誡下招認「睇唔過眼法輪功禍害市民，同人行經見到，就見義勇為整爛佢哋檔口。」

案中3名被告分別為胡愛民（47歲、無業）、周永林（43歲、裝修工人）和卓進燊（53歲、無業），其中周今日承認2罪，餘下2人則維持不認罪受審。周承認的案情指，2021年4月3日上午約11時半，周與1名男子先在黃大仙廣場附近公眾地方，用黑色噴漆及鎅刀損壞16塊展板及1塊橫額，另有1名男子負責拍片，其後3人逃去。及至中午約12時，周與1名男子在旺角惠豐中心外，用黑色噴漆及鎅刀損壞2塊展板、2支旗及1支竿，期間亦有1名男子拍攝過程。涉案被毀壞物品價值合共1.1萬港元。

周今天沒有代表律師，親自求情指不滿涉案物品有反對及污衊中國的標語才損壞它們，而他犯案是個人行為，背後沒有得益。周表示願意賠償事主的損失，冀法庭能夠輕判。裁判官聽取求情後，把判刑押後至同案被告審結後再處理。

案件編號：KCCC 1122/2022