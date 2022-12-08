工展會明開鑼　8蚊入場搶購1蚊產品　展商將大力推優惠

第56屆工展會明日(9日)將在新冠肺炎疫情下於維園正式開鑼，並一連24天提供逾860個攤位供市民入場選購，入場費用只需8港元。有多個展商一如往年繼續提供「1元產品」吸引市民消費，惟受防疫措施限制，場內將不設試食，但「黃碼」人士則可入場。有展商表示，擔心疫情升溫會減低市民入場意欲，會加大優惠力度。

大受市民歡迎的「激筍1元產品」今年繼續推出，包括紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、潔膚膏等。提供「1蚊鮑魚」優惠的參展商雷小姐表示，每日首20名顧客可用1港元選購一罐4粒裝的鮑魚，她指出以往市民可即場試食，回購的機率較高，惟現時受防疫措施限制，要靜待市民回家試食過後再返回選購。亦有首次參展售賣營養品的商戶表示，對生意額沒太高期望，視是次參展作宣傳之用，望讓市民認識自家品牌。

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，今屆規模已回復疫情前水平，加上展會橫跨聖誕及元旦假期，配合八達通第三期消費券即將發放，相信可超越上年10億港元的生意額。廠商會副會長施榮恆則指，受惠放寬檢疫措施，黃碼人士可入場參展，期望周末及聖誕假期場內人流可增加。施又表示，若能放寬入場試食限制，相信工展會生意額能再上升百分之十。