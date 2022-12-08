警長涉收舅仔利益助對方朋友報案　被控收賄受審

前警長被指收受舅仔50萬港元賄款，以協助1名有財務糾紛的商人朋友，向警方通報有關追債的資料。涉案前警長現被廉政公署落案起訴公職人員接受利益罪，另被控訂明人員接受利益的交替控罪，他否認全部控罪。這宗區域法院案件今天（8日）在荃灣法院開審。

52歲被告李鴻發被控身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與香港警務處間辦理往來事務的誘因或報酬，即協助或曾經協助黃在1項收債事宜的調查。而屬於交替控罪的訂明人員接受利益罪則指，被告涉於同日未得行政長官的許可，接受麥提供的該筆50萬港元款項。翻查資料，本案被告於去年11月因其他案件被定罪，而遭警方革職。

據控辯雙方同意的承認事實，控罪提到的麥智元，是被告的舅仔。被告於2020年3月19日被停職。控方證人黃家麟作供指，他的公司曾承接黃君游的公司在澳門一項工程的分判工作，其後黃君游未能向他的公司繳付工程費，他的公司遂離開該工程。他與朋友曾多次致電黃君游追收欠款，但至今仍未收到。被告哥哥李運發則作供指，麥智元的拍檔曾受人騷擾，報警卻不受理，所以麥智元及其拍檔想向被告查詢，為何警方不受理。時任北角警區「收數組」警長李雪輝則供稱，工作上不時會與被告有接觸。被告曾透過WhatsApp告訴他「兩單派陰司紙，寫佢為策劃人……俠士哥，明天後天可否叫你兄弟入資料呈報表格」，但之後被告又通知他不需要幫手。李雪輝稱他對於上述對話有很多不了解，亦覺得被告提供的資料很初步，沒有價值和「無厘頭」。他在接受辯方盤問下同意，同袍間將朋友資料交予另一警員處理並不出奇，也不違規。他亦同意警員盡量避免處理認識的人之案件。

案件編號：DCCC 688/2021