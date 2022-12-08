樓上蝦乾含二氧化硫　食安中心令停售回收

一個預先包裝蝦乾樣本被驗出含有防腐劑二氧化硫，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)表示，已知會涉事商戶違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，如有足夠證據，會提出檢控。而有關商戶已按中心指示回收受影響批次產品。

涉事產品為本地品牌「樓上」的「特選生晒紅蝦乾」，淨重151克，最佳食用日期至2023年8月15日，包裝商為僑陽陸海產有限公司，批次編號「00666500 BC0616」。食安中心跟進一宗相關事件時，從荃灣一間零售店抽取有關樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜及鹽醃的魚製品等不同種類的食物，清洗及烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。