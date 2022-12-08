多40地點納強檢　沙田佔8廈　愉景花園及駿洋邨上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

另外，政府已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場(近龍翔道及天馬苑)新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。而位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站，會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大圍碧田街2號美柏苑

2.沙田駿洋邨駿湖樓

3.沙田瀝源邨華豐樓

4.葵涌安蔭邨盛蔭樓

5.沙田瀝源邨壽全樓

6.大圍美松苑富松閣

7.沙田禾輋邨景和樓

8.葵涌石籬二邨石欣樓及石廣樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛池灣彩虹邨紫薇樓

2.沙田新田圍邨欣圍樓

3.長沙灣麗翠苑麗森閣

4.觀塘順天邨天韻樓

5.沙田水泉澳邨欣泉樓

6.九龍城啓晴邨悅晴樓

7.大埔怡雅苑怡禮閣

8.紅磡紅磡邨紅暉樓

9.觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座

10.柴灣富怡花園4座

11.青衣盈翠半島11座

12.樂富德強苑德華閣

13.荃灣寶石大廈2座

14.紅磡碧麗花園2座

15.筲箕灣筲箕灣道333號樂融軒

16.大埔策誠軒U座

17.大角咀港灣豪庭9座

18.大埔東昌街6至16號東昌閣

19.沙田愉景花園C座

20.上水上水名都巴黎閣

21.鰂魚涌南豐新邨4座

22.鰂魚涌太古城海星閣

23.九龍塘百樂園B座

24.將軍澳海翩滙2座

25.九龍灣德福花園B2座

26.筲箕灣望隆街2號銀河廣場

27.牛頭角定業街19號仁寧大廈

28.屯門叠茵庭6座

29.沙田愉田苑愉瑞閣

30.荃灣綠楊新邨E座

31.荃灣荃景花園8座

32.粉嶺綠悠軒4座