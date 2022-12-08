上水男司機遭刀手追斬　6黑漢涉傷人縱火等罪屯門落網

本周二(6日)傍晚6時許，一名姓姚(43歲)男子駕駛私家車，駛至新豐路33號對開落車時，突然被4名大漢持牛肉刀猛斬，事主猝不及防，分別手、背及腳中刀。兇徒得逞後，拔足登乘私家車逃去無蹤，事主負傷到附近一食品店要求協助報案，他其後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方把案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，並追緝4名年約20至30歲，案發時各人身穿黑色上衣及黑色褲的男子歸案。

案發約1小時後，屯門小欖村路有一輛白色私家車着火焚燒，並傳出爆炸巨響。消防員到場開喉將火救熄，惟私家車已嚴重焚毀；調查後，發現現場遺有懷疑易燃液體，懷疑遭人縱火，遂交由警方接手調查。由於兩案發生時間相近，警方正調查是否有關。

警方經深入調查後，在昨日(7日)至今日(8日)在屯門區展開拘捕行動，行動中一共拘捕6名男子，年齡介乎24至39歲，涉嫌「傷人」、「行使虛假文書」、「縱火」、「危險駕駛」、「藏毒」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛未具有效第三者意外保險之汽車」。所有被捕人已被扣留調查，據悉他們均有黑幫背景。