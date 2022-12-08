政Whats噏：堅持跨灣大橋附設單車徑　林正財：造價貴一成都賺得返

今日嘅道路基建既要滿足交通運輸，亦要融合健康理念。下個星期日(11日)正式啟用嘅將軍澳跨灣大橋，為全港首條附設單車徑及行人路嘅海上高架橋，通過大橋嘅巿民除咗搭車，亦可選擇靠自己雙腿，而呢個創本港先河嘅做法，有賴行政會議成員林正財當年向政府積極遊說，話增設單車徑及行人路即使令到大橋建築成本上升一成，但巿民運動量多咗，身體亦會健康啲，醫療支出自然會下降，計起上嚟真係除笨有精㗎。

將軍澳喺25年前就率先成為全港首個推行健康城市嘅地區，而本業係醫生嘅林正財投身靈實醫院嘅工作後，亦都希望將健康城市嘅概念融入將軍澳嘅發展當中，因為佢認為居住環境、交通及就業等社會性因素，對巿民嘅健康影響遠大於醫療系統。因此健康城市好重要，否則，無論起幾多間醫院都唔夠。而當日政府提出興建跨灣大橋，林正財就主張橋樑需預留單車及行人使用嘅空間，然而意見遭到反對，事關當時本港並無大橋可以踩單車同步行嘅先例，況且按林正財嘅主張，大橋建築費會增加一成。

但林正財堅持，大橋係鼓勵市民做運動嘅契機，只要加入單車徑等設施就可促使市民多做運動，減少患上心臟病同中風嘅機會，醫療費用都會隨之降低，就算建築費貴咗一成，遲早都賺得返，最終成功爭取喺大橋上加入健康元素。如今大橋即將啟用，林正財當年嘅主張亦得以落實，佢話一個城巿係是否健康，並非單靠醫療政策嘅部門，還需不同政府部門以及地區機構嘅配合，共同推行健康城市嘅工作，先至係相得益彰。

另一方面，具有單車徑嘅行人天橋南橋，今日(8日)正式開幕。西貢區議員方國珊就推住自己部單車去拍片實地介紹，指具有6部升降機嘅南橋係將軍澳跨灣連接路嘅組成部份，鄰近新入境處大樓、調景嶺體育館同建明邨。佢大讚呈L型嘅南橋外型獨特，仲形容P2路上方嘅橋樑拱門位係將軍澳嘅「門楣」添！對於南橋嘅啟用，方國珊話好開心、好興奮，期望南橋有良好管理，唔好成外傭聚集打地舖嘅勝地就好嘞。