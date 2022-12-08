政Whats噏：危樓「五街」衞生惡劣　黃國：巨鼠曱甴層層搵食

市區重建局早前宣布重建土瓜灣「五街」，相信對住喺逾半世紀樓齡、被形容為「危樓」嘅住戶嚟講係喜訊。之不過，議員黃國就話仲要經過一連串嘅程序先搞掂安置同賠償，起碼要幾年時間，居民喺呢段時間要忍受摸黑進出同埋受巨鼠滋擾，都咪話唔慘呀！

話說黃國今日(8日)去探訪納入重建計劃嘅舊樓居民，先係不良於行嘅前海員黃伯，基本上係足不出戶，孤獨生活，要靠義工間中送物資解決生活所需。唔單止咁，黃伯仲花費咗大筆錢去安裝假天花，以防石屎剝落「中頭獎」。

跟住去探另一高層業主吳太，佢個單位就有嚴重嘅滲水問題，由於上下兩層樓都改建為劏房，增建嘅排污設施導致客廳範圍出現污水滲漏，同時導致牆身內嘅電線出現短路，睡房唔可以用電，而每逢颱風雨季，吳太更徹夜不眠守候喺4、5個水桶旁邊，防止溢滿導致單位水浸同雨水向下層滲漏，加上要照顧罹患惡疾嘅丈夫，可謂心力交瘁。黃國話有啲樓層嘅樓梯同走廊連電燈都冇，朝早都要「摸黑」進出，再加上巨鼠同曱甴層層搵食，環境衞生惡劣，又冇消防設備同大廈保安，令居民膽戰心驚。

雖則五街將會重建，亦已凍結人口，但黃國話距離獲得政府核准重建可能需要兩年時間，加上仲有「開價」、安置同賠償等工作，居民想告別惡劣嘅居住環境，仍要漫長嘅等待好，所以佢呼籲政府同市建局加速推進「五街」以至整個土瓜灣舊區嘅重建，令居民可以早日改善生活環境。