高院覆核刑期　4非法賽車司機改判監8個月　領頭車時速達199公里

高等法院上訴法庭昨日(8日)就4名私家車男司機(24至40歲)所干犯的「非法賽車」及「危險駕駛」2項罪行進行刑期覆核後，各人改被判監禁8個月。在扣減各人早前就被控「非法賽車」、「危險駕駛」、「超速」、「駕駛時無第三者保險」等合共24宗交通罪行的認罪及已完成200至240小時社會服務令等因素後，該4名男司機被判即時入獄2個月。警方歡迎上訴法庭的判刑，認為判刑恰當、合理及具阻嚇作用，同時向公眾發出清晰訊息，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行，駕駛人士切勿參與非法賽車，以身試法。

案情顯示，新界南總區交通部警員於2020年8月30日凌晨，在荃灣路進行反超速行動期間，發現4輛私家車正高速行駛，其中領頭私家車被偵速雷射槍測出以時速199公里行駛。警員其後截停該4輛私家車，經初步調查，拘捕4名私家車男司機，涉嫌「危險駕駛」、「超速」、「駕駛時無第三者保險」等。

警員經進一步調查，發現該4輛私家車由沙田馬場出發，以高速沿大埔道、呈祥道進入東九龍，經觀塘繞道、東區海底隧道進入港島區，之後繼續沿告士打道、馬己仙峽道、山頂道、淺水灣道、赤柱峽道、司徒拔道等路窄彎多的山路高速行駛。該四輛私家車其後經東區海底隧道返回東九龍，經觀塘繞道、呈祥道、葵涌道返回新界南，最後在荃灣路被截停。該4輛私家車全程於新界、九龍及港島多條主要幹道及山路高速行駛，總行車距離接近101公里，歷時接近1.5小時，期間多次橫越雙白線、逆線行駛、違反路面標記、超速，違反多條交通規例，並對其他道路使用者造成危險。