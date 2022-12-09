荃灣設「街式」室內滑板場　推廣至學校培育港隊進軍奧運

滑板運動於2024年繼續成為巴黎奧運正式比賽項目，令滑板由街頭運動走入主流。由前乒乓球國家級運動員徐顥宸牽頭興建全港最大同時符合國際標準的「街式」室內滑板場，期望將滑板運動推廣至學校，並成為主流。他考慮到，因為很多板運動會在室外進行、萬一雨天、天氣炎熱時難以進行，但有室內場可能玩2小時不累，較為安全；加上自己長女喜愛滑板，亦啟發他開設滑板場地。他又指，滑板運動取獎牌機率較高，因為範圍少，且香港圈子小，亦是新興運動，主要針對小學至初中學生，可能培養2至3年後，他們的能力已達到比賽水平。他期望在未來會有香港滑板運動員在國際賽取得佳績，進軍奧運。

徐顥宸又指，在實踐中不斷起伏跌倒做到先面對輸，才能贏得自己；之後才會慢慢意識到重要的不是結果，而是過程建立起自己的信心，讓自己成為一名努力不放棄，勇於接受挑戰的人。他補充，滑板與一些個人化運動一樣，個人遇到挫敗，要自己獨自去面對，無人幫你分擔，所以滑板最能段課個人抗壓力。而在場亦有2位年約5歲多的「孖仔」學習滑板，他們的祖母表示，他們學了近2個月，每周玩1天，平時並無練習，惟都擔心受傷，而如果他們有潛力亦可讓他們參加奧運。

對於滑板運動在港的前景方面，他觀察到香港運動基礎有待改善，而政府於施政報告中提出了一系列支持香港都有發展的措施，他期望政府同樣支持推廣滑板這類的城市運動，徐又稱，自己的滑板場地會為學界提供免費的滑板運動體驗活動，活動包括介紹滑板運動的起源，滑板在奧運的評分方法，以及讓學生親身體驗這項運動，希望將滑板運動普及化，而由徐創立的捷斯香港滑板會有限公司在本月15、21和30日有免費體驗堂，市民可於其官網報名。