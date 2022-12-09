東方日報A1：縮短隔離期　谷針未放棄　救市失良機

國務院聯防聯控機制前日推出放寬防疫措施的「新10條」後，內地城市及澳門都爭相按照指引落實新措施，但本港昨日（8日）公布新一階段社交距離措施及防疫安排時，繼續「擠牙膏式」歎慢板，一方面拒絕跟隨內地不查健康碼、不作落地及跨區檢測等「大鬆綁」，另一方面又在本港確診個案創近期新高時，自今日凌晨起，縮短確診者及密切接觸者的7天或14天隔離檢疫時間至5日，即正接受隔離或檢疫的人士，即日起最快可在第5日放「疫監」，較舊有安排提前兩日，海外抵港人士每日快測要求亦會看齊，由7日縮減至5日。本港專家及旅遊界人士均指，縮短「疫監」對疫後復常的幫助不大，建議當局放寬入境檢疫「0+0」。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，現行社交距離措施會繼續維持，但考慮疫情發展後，決定縮短確診者及密切接觸者「疫監」時間，相關決定與內地前日放寬防疫措施無直接關係。今日凌晨起，無接種疫苗者與已接種疫苗者的檢疫時間將劃一，即一律改為確診者及密切接觸者如第4日或第5日快速抗原測試無驗出病毒，隔離時間會由現時的7日減至5日，或獲得連續兩天快速檢測陰性的最早日期。

現時港府規定，無接種疫苗的確診者及密切接觸者檢疫時間至少14日；完成疫苗接種者的確診者及密切接觸者則至少檢疫7日。李夏茵昨日解釋調整原因，數據可見，本港超過九成密切接觸者都在5日內確診，加上仍需兩次快速檢測無驗出病毒才可完成檢疫。當局檢視今年9月6日至上月27日的數據，於35萬名密切接觸者中，有10萬人最終確診，確診比例為約30%，當中90%個案均於5日內找到，故放寬檢疫日數是相對安全，風險極低。

上述安排同時適用於市民在本周日（4日）或之後被列為密切接觸者或確診者，即若市民在12月4日確診或被列為密切接觸者，只要昨日及今日的快速抗原測試無驗出病毒，今日則可以恢復正常的生活。另外，入境人士進行快測的要求亦同樣有所放寬。由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵埗當日和到港後第二日做核酸檢測，但每日做快測的規定亦由7日減至5日。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦指，當局是根據現有科學數據決定放寬安排，強調措施不會對社區構成額外風險。現時僅55%確診者，於第6和第7日連續兩日快速檢測不帶病毒，部分人需較長時間才可清除體內病毒，料少於一半確診者能受惠於放寬措施。至於密切接觸者，有約30%人最終會確診，故估計有約70%可於今日提早結束檢疫期。

內地前日公布「新10條」，香港卻繼續要求市民「安心出行」及掃碼，李夏茵被問及與內地防疫步伐不匹配時稱，不應比較不同地方的防疫政策，因每個地方的承受能力和防疫屏障亦有所不同，如非全面審視則不能妄下評論，否則失之全面及中肯。至於通關方面，李夏茵稱香港政府會選擇最便利市民的方法，望能盡快互聯互通，如有進一步消息會盡快公布。

坊間對政府的「疫監」反應各異，香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為安排可取，也不會對疫情造成重大影響。不過，他認為香港可以多行一步，例如再放寬入境檢疫至「0+0」，也可以為內地防疫提供進一步資料。

至於通關安排又一次落空，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，今次內地放寬疫情是由於當地人口已有高接種率，且需要維持經濟民生，回應市民需求。不過，由於內地過去3年不曾出現海嘯式爆發，社會未有群體免疫，故料放寬後疫情仍會傳播，但應相對受控下傳播。不過，要想全面通關，仍需待內地疫情穩定後才有條件放寬。

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