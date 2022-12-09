踩單車磨練堅毅且減「15分鐘熱度」　炒車跌倒後堅持起身完成比賽

要學曉踩單車，箇中道理與做人一樣，不怕跌倒，若害怕就會很快便放棄。就讀聖芳濟各書院的應屆文憑試考生李子軒表示，大約中三中四時開始接觸單車，惟感到單車練習比其他運動更辛苦，因為單車需要顧及潛能、爆發和技術等情況，而自己是一位「15分鐘熱度」的人。

幸好這「15分鐘熱度」沒有出現在踩單車上，主要因為他感到這項運動「好型」，滿足感提升他踩單車時的動力，而且沿途又可欣賞風景。他又指，大約在2017至18年取得場地單車使用證，最初比賽時會感到害怕，亦有一次幾乎「炒車」。惟他以堅毅之心突破自己的界限，曾經一嘗「爬頭」超越其他參賽者之滋味，更具成功感。本身修讀文憑試體育科的他，在學習踩單車的經歷中，更有助促進他學科上的表現。他會堅持努力讀書，將學業與踩單車的時間分布為各佔一半。

聖芳濟各書院單車組導師袁偉傑表示，單車有助令學員學會堅毅，而另一位單車學員溫智熙亦試過「炒車」跌倒，但之後再重新上車，完成比賽。溫表示，以前他們輸了比賽在心理上會發脾氣，但之後逐漸有進步，懂得檢討自己的不足。在基層學生參加單車公路賽方面，袁認為他們或未必能應付昂貴的裝備費用，他們可能需要做兼職，用以購買良好裝備，而在適用於公路賽的單車中，8公斤與7公斤的力量都有分別，而多重1公斤則約需1萬元。袁續指，曾有學生表示因兼職有時要凌晨才放工，令精神欠佳，不利單車訓練。新地單車學院在今年10月舉行單車訓練活動，首階段至12月尾的課堂已有7間學校成功配對，為學校提供10堂校內基礎單車訓練班及4堂場地單車考核訓練，又提供單車裝備協助基層學生。