STEM流於興趣班　工程師籲港府重整課堂

港府推動STEM教育多年，但科技、工程人才未見明顯增加，近年更因移民潮出現「人才荒」。但三代工程師均指，STEM至今僅留於「興趣班」，未有本地公開試評核，難以單靠STEM升學，使學生沒動力兼顧。今年入讀香港大學工程學的13歲尖子劉鴻志更批評，編程的課堂每周僅一兩堂，不足以培養學生的興趣，更難言訓練人才。他們指科技工程為未來發展大方向，促請當局重整課堂結構，令教育制度跟上發展。教育局則指，已於課程規劃中加入更多創科學習，並資助小學聘用STEAM教師，以及要求學校規劃課堂內外的STEAM教育。

根據立法會研究文件，代表科學、科技、工程及數學的STEM教育於過去20年日受重視，今年亦加入藝術教育，形成「STEAM」。不過，劉鴻志指，小學時雖然每周於電腦堂有STEM活動，例如學習編程邏輯，但除了學習時數不足外，中學課程亦未有編程教育，同學未能成功建立興趣。劉認為，寫程式並非「學一兩日就識」，短則數個月。

曾發明智能保安機械人、創科公司創辦人「星之子」陳易希亦指，本港公開試等考核機制未配合STEM教育，學生難透過研發產品、經考核而上大學，令STEM流於興趣班，不少學生為升上大學專心研讀學術科目，而放棄發展STEM。香港工程師學會會長卜國明則指，未來創科、基建發展下，行業缺人才，但眾多工程系畢業生未有入行，相信與其興趣、行業的待遇有關。他補充，工程師經過首4年見習、考核技能的階段後，薪酬便會不斷上升，亦有完整的晉升階梯，他期望教育局能改革教育制度，配合未來創科發展的需要。