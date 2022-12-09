亞太區小學生理財挑戰賽　港隊奪冠亞軍

理財習慣應從小要培養！有機構推出理財教育課程，讓學生或年青人透過學習理財及實踐社創，建立人生目標。大會指計劃至今已惠及約1,400名本港小四至小六學生，當中香港學生組成14隊，與23隊新加坡小學生參加亞太區的「JA小財智．大夢想」社創挑戰賽，本港其中兩隊分別以「親子程式」和「協助街市商販銷售程式」的構思奪取冠、亞軍。

是次計劃旨在培養下一代成為「理財素養」、「創新精神」、「關懷社會」及「有同理心」的人。而比賽構思亦要以英文錄影1至2分鐘，給海外裁判決定勝負。神召會德萃書院(小學部)小六生何博修以「Long D-cation」親子程式奪冠，其設計概念旨在維繫人與人之間的距離，尤其父親長居內地工作，亦因防疫措施接受隔離，擔心大家關係轉差。

德萃小學的倪子傑則以「Tai Po Market App」奪得亞軍。他指曾在街市遇到忘記售價的老商販，加上有感街市逐漸式微，希望設計一個能夠幫助老商戶的應用程式，讓他們轉型至網上銷售。倪亦指從中學習到金錢得來不易，需要儲錢，不能亂花錢。另一隊德萃小學隊伍則以求職程式獲得第5名，參賽小六生梁蔚恆稱，擔心畢業後如何尋找合適工作，故希望設計一個搵工的應用程式，以人工智能幫助畢業生和公司配對。青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，學生在課程中構思社會創新計劃時，以同理心看到身邊不同人士的需要。課程設有互動線上學習平台，提供模擬理財遊戲、問答遊戲等，讓學生感受理財在衣食住行的重要性，懂得分別「想要」和「需要」。