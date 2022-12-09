推智慧醫院減冗繁工序　威院外科運作經理獲頒傑出員工獎

「喺最壞嘅時代，更加要搞多啲發展」。已入行36年、現任職威爾斯親王醫院外科部門運作經理的徐仕途，見證住本港醫院服務的變遷，今年更獲醫管局頒發傑出員工獎。適逢疫情及移民潮，公院醫護人手長期不足，徐接受東網訪問時提到，有感正是為病房推行不同「智慧項目」的好契機，加上近年醫管局推動智慧醫院，故落力在新界東醫院聯網病房推動e-vital(維生指數應用程式)和Smart Panel(電子床頭顯示板)，並領導威院的內鏡中心電子化，盼可減少醫護間冗繁的工序，將節省的時間及資源投入在患者治療。

作為智慧醫院的其中一個項目，e-Vital和Smart Panel可減少醫護人員抄寫數據出錯的機會。有關裝置會連接病人檢測維生指數的數據庫，清晰記錄患者的臨床數據，方便不同部門人員翻閱資料及紀錄，大大提升病房運作效率及病人安全。徐仕途表示，院方2020年底起在外科病房的病床，試行裝設相關系統並計劃3年內在49個病房完成安裝。計劃至今已實行第2年，已完成三分二進度，部門同事對使用有關系統反應正面。他同時負責威院內鏡中心的電子化，該中心的8間病房涉及手術、全身麻醉等多種醫療程序，過去均慣用以書寫的方式記錄病人資料，但人手記錄易出錯，相反若改用電子追蹤系統，醫護便可通過電子屏幕了解病人的位置。

新冠疫情爆發已將近3年，徐仕途身處的外科病房在「疫戰」期間，更主動接收新冠病人，團隊在24小時內將外科普通病房，轉成接收新冠病人的二線隔離病房，他認為，「做得幾多就幫到人哋幾多，作為一間急症醫院，有幾多症都應該盡收，床係需要變通」。徐今年榮獲醫管局頒發傑出員工獎，可惜在明年10月底就屆退休之齡，他笑言自己興趣多多，「有好多嘢想做」。不過醫管局期望他可退而不休、繼續服務，「所以可能都做唔到自己啲興趣」。他坦言，自己正考慮會否接受退休後重聘，惟先決條件是自己對醫院及患者有幫助，「唔想自己為出糧，想真係做到有價值嘅事，如果做唔到就唔返嚟」。