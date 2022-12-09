內地大部分場所毋須掃健康碼　醫衞局：可參考相關做法

港府昨(8日)宣布縮短確診者及密切接觸者的疫監日數至5天，但維持安心出行及疫苗通行證等要求；反觀內地日前公布「新十條」優化防控措施，包括大部分場所不需再掃瞄「健康碼」。醫務衞生局副局長李夏茵今早(9日)在電台節目表示，不應直接比較兩地的防疫政策，因為防疫屏障各有不同，惟認為可參考內地做法。對於本港可否參考並取消安心出行，她承認當局甚少以安心出行進行追蹤，會檢討會否繼續使用，強調會優先取消效用不大的措施；加上香港正踏入復常道路，相信終有一日不需使用以上措施，只是時間的問題。

由今日起，確診及密切接觸者不論曾否接種疫苗，其隔離或檢疫令將縮短至5天。港大生物醫學學院教授金冬雁今早在電台節目說，相關安排僅屬微調；而染疫入士於第4至5日快測轉為無病毒的比例偏少，大部分都是第5、6日才驗不到病毒，不過整體市民的接種率高，加上要做快測，相信可建立保護屏障。他又建議當局放寬醫院內的防疫措施，把新冠患者送入普通病房，善用資源。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，政府公布的放寬措施受市民歡迎，認為因應本港的混合免疫情況，早於夏季時已可縮減隔離及檢疫期。他引用世衞建議，指打齊針的人士不用檢疫；台灣也不要求密接者作檢疫，只需每2日做一次快測，無傳染性更可自由出入，認為香港可參考。至於入境人士現有的強制核酸檢測安排維持不變，他建議在混合免疫下，「高成本、低效益」的核酸檢測應取消，另允許持黃碼者自由出入食肆及酒吧。他又提到，自第5波疫情起，當局已沒有用安心出行來收集資料，形容已成防疫上的歷史角色。