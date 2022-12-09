警去年促刪7涉違國安YouTube片　Google皆未移除或限制存取

七欖南韓站及在杜拜亞洲經典健力錦標賽，接連出現播錯國歌事件。港府早前就事件與互聯網公司Google反映，搜尋「香港國歌」會彈出「黑暴」歌曲，提出嚴正交涉，包括將正確資訊在搜尋結果置頂。根據Google公布的《資訊公開報告》(Transparency Report)，2021年7月至2021年12月期間，Google收到香港警方分別提出的兩項要求，希望移除7部涉嫌違反《國家安全法》的YouTube影片。該公司並未移除或限制存取上述7部影片。

另外，今年1月至6月期間，Google收到港府31次移除要求，總共涉及147個項目，當中105項涉及「隱私權和安全性」、2項涉誹謗、2項涉「國家安全」、1項涉詐欺及37項涉及「所有其他資料」等。

Google期內配合移除27個項目，佔整體約18%，當中4項內容已移除(2.7%)、19項因法律規定而移除(12.9%)、4項因政策規定而移除(2.7%)。其餘120個項目，17個項目「找不到內容」(11.6%)、69個項目「資訊不足」(46.9%)、34個項目「其他原因」(23.1%)，而未採取任何行動。

警方回應時表示不評論個別個案。警方採取的任何行動均會按實際情況依法處理。警方在調查各類型案件時，會向有關人士或機構，包括互聯網服務供應商要求提供資料或作出配合，有關要求均按照相關法例、程序及守則行事。各社交媒體平台均設有服務條款，以規限用戶在相關平台上發放的資訊，因此各社交媒體平台應履行其責任防止用戶不適當地使用其平台發放資訊。