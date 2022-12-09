法院「綜合系統」　12.30起可處理區院僱員補償案和裁判法院傳票案

司法機構分階段開發涵蓋各級法院的「綜合法院案件管理系統」，今日（9日）宣布，由12月30日起，該系統將擴展至應用於區域法院僱員補償案件和裁判法院傳票案件，屆時法庭使用者可透過該系統以電子模式處理文件和繳付款項。

今年5月「綜合法院案件管理系統」已率先於應用於區域法院的傷亡訴訟和稅款申索兩類法律程序，並於7月延伸至區域法院的民事訴訟法律程序。有關系統是司法機構資訊科技策略計劃中的重要部分，涵蓋各級法院，以便利法庭使用者透過電子模式處理法庭文件和繳付款項。

合資格的使用者須註冊開立用戶帳戶，以使用「綜合法院案件管理系統」下的所有服務。這些合資格的使用者包括正在進行或新的電子程序的訴訟各方及其法律代表(如有)、香港大律師公會、香港律師會、律師行、政府部門、執法機關，以及法定團體。註冊開立帳戶費用全免。另外，沒有註冊帳戶的市民也可使用「綜合法院案件管理系統」的某些服務，這些服務主要與翻查可供公眾查閲的電子文件有關。