童樂居虐童案　24歲女罪成囚15個月　官斥欺負幼童可恥

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。早前先後有5名被告認罪，她們分別被判囚4周至4個月19周。「童樂居」案件暫時有5名被告不認罪，其中1名被告否認9項虐兒罪，經審訊後，今（9日）在九龍城法院被裁定罪成。被告被即時判囚15個月，裁判官斥被告以暴力襲擊幼童，恃着自己年長幼童廿多歲，就這樣欺負幼童，行為可恥。

24歲被告李慧雯，報稱無業（前幼兒工作員），她被控9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。控罪指她於2021年11月19日至12月20日期間，在旺角砵蘭街香港保護兒童會，身為超過16歲而分別對5名1歲兒童，即男童G、K、R、AK及女童AA，1名2歲男童J及3名3歲或以下不知名兒童，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略他們。被告持有幼兒教育高級文憑，曾任職幼稚園教師約1年半。她自2020年12月28日開始受僱於童樂居。 被告早前自辯，解釋曾用手觸碰兒童，但只為示意他們須停止一些危險行為。

案件編號：KCCC 1883/2022