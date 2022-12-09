迷暈前男友後以刀插頸　女護士認蓄意傷人囚4年

診所女護士去年與男友分手後，返回曾是2人愛巢的男友居所執拾物品，期間把自製加入安眠藥的檸檬茶給前男友喝下，並趁對方感暈眩時，用刀插傷對方頸項，對方痛醒與她糾纏期間，她又疑以刀自捅而流血倒地。女護士早前承認1項蓄意傷人罪，今天（9日）於區域法院被判處4年即時監禁。

被告區淑琳（28歲），承認於2021年3月11日，在觀塘一單位蓄意傷害歐姓男事主。辯方求情稱被告患有嚴重抑鬱。被告與事主一起7年，更打算結婚，後卻因婚禮、價值觀等問題而分開。被告原本計劃是讓事主從迷暈中甦醒後，發現被告的屍體躺在他的身旁，但是被告當日看見事主銀包內的一張事主與女同事的合照，由於無法接受事實而一時失去理智犯事。

惟法官判刑時指，被告身為護士，應知道該「加料」檸檬茶的效用，能令事主失去自衞能力，且被告應知傷害頸部可嚴重致命等。法官斷定被告是有計劃及預謀犯案，導致事主受傷須縫上9針。即使事主為被告寫求情信，表示由於2人溝通上的誤會才引發本案悲劇，但是法官閱讀該求情信後，見不到事主有原諒被告的理由，認為事主出於內疚才表示原諒。考慮到判刑須具阻嚇性，及傳達絕不能用暴力解決問題的訊息，法官最終決定判被告入獄4年。

案件編號：DCCC 788/2021