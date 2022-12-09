工展會開鑼　市民提早出門搶購1蚊鮑魚　羽絨商心憂價賤願天寒

「第56屆工展會」今日(9日)正式開幕，並於今早11時起開放入場，未開場前已見有逾百人在門外排隊等候，有市民甫開場就飛奔直衝場內「1蚊鮑魚」優惠攤位搶購；成功抽中「150罐鮑魚」大獎的市民開懷大笑，稱「從來無試過咁幸運！」。天文台預測下周起將會轉涼，有售賣羽絨褸等禦寒衣物的店舖冀天氣可帶動市民「幫襯」。一眾商家亦稱今年氣氛比起去年好轉，有望追回疫情前生意額，希望增長至少30%

甫開幕便衝入場的鄭生鄭太成功購得限量88罐的「1蚊鮑魚」，笑顏逐開大叫「好開心呀！」，鄭太指一大早便由大埔出發，10時半開始輪候入場，最終成功購得鮑魚感到非常興奮，今日預備約3,000至4,000港元預算，希望買冬菇鮑魚等過節。成功抽中「150罐鮑魚」大獎的葉女士則稱，今早提早1小時由屯門到場排隊，沒想到第一次參加工展會抽獎便成功中獎，笑稱「最後一個號碼都抽中，好少咁好彩呀！」不過因太多鮑魚要帶回家，故決定過幾天再入場掃貨。

天龍鮑魚負責人羅先生稱，非首次舉行「1蚊鮑魚」促銷，目的是吸引人流，今年雖經濟不景，但促銷活動仍反應不錯，故亦增強了信心。他預期生意額會有10%至20%的增長。安記海味董事總經理潘權輝則稱，今日舉辦多個抽獎優惠有助帶旺人流，對今次工展會銷情亦感樂觀，形容工展會是節日活動，「好多朋友過年做冬，就會來工展會買吓野」，不過，他坦言無試食環節對銷情有影響，只能推出更多優惠吸引顧客。

出售羽絨服裝店負責人羅小姐則稱下周起天氣轉涼，希望帶動生意額增加30%，目前場內購物氣氛對比去年開幕時較差，她認為源於去年開幕日是周六，今年則在周五開幕，大多數人仍需上班故人流較少。記者眼見不少人滿載而歸，惟陳女士則兩手空空未有搶購任何貨品，她指沒有試食影響購物意欲，「價錢又唔係平好多都費事拎，自己個區都有得買」。