轟政府申電子化撥款僅供PDF予市民下載　議員：好多時畀佢呃咗

為推動政府電子化，立法會資訊科技委員會今(9日)討論有關新行政工作電腦系統撥款項目。議員陳學鋒表示，政府每次申請電子化撥款都不是電子化，批評所謂的電子化只是提供「PDF檔案」予市民下載，形容議員「好多時比佢呃咗」。被問到政府獲得新撥款後，可以減少多少人手處理日常審批工作、有否全面推行時間表時，政府資訊科技總監辦公室總監林偉喬回覆指，「PDF」表格已屬數碼化，因「PDF」表格可以在網上填委後直接遞交，毋須打印。此外，現時所有政府表格中，只有數百張表格未能進行電子化，因涉及法律問題，當局會着手修改法例，務求2年內推行政府服務全面電子化。

議員葛珮帆認為現時地緣政治局勢緊張，關注政府部門電腦軟件有否受到制裁，不獲使用部分軟件，又關注智慧城市藍圖3.0推出時間表。創新科技及工業局副局長張曼莉回應指，當局將在2023年全面檢討藍圖2.0成效，並着手籌辦3.0方向。林偉喬續回覆指，關鍵基礎設施都有後備方案，稍後會一併向立法會交代。

議員陳祖恒認為國內都有不少好的軟件，例如智慧城市軟件，期望當局可以向內地申請直接使用。林偉喬同意有關建議，又指現時亦有部門正採取有關做法，而資科辦亦正與內地大科技企業保持適當聯繫。