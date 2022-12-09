過去一周增4宗類鼻疽個案　盧寵茂指最近天氣轉涼病例減少

奪命類鼻疽肆虐本港，尤其以深水埗區更為嚴重。多名議員今日(9日)在立法會衞生事務委員會上，關注當局宣傳失當，不滿當局至今未能找出深水埗區出現多宗個案原因。醫務衞生局局長盧寵茂引述數據指，過去一周呈報多4宗類鼻疽個案，分別在8至12月初發病；而今年累計的42宗確診個案，未有證據顯示有任何因素令病菌在指定區域擴散。類鼻疽在香港屬風土病，人傳人是十分罕見，而加上最近天氣轉涼，類鼻疽個案已減少。

有議員關注有一半個案都出現在深水埗，情況不尋常，質疑當局有否查出源頭及為何深水埗個案佔多數，並批評宣傳訊息混亂。議員鄭泳舜直指「好難解得通同深水埗冇關係」，亦關注當局如何做好訊息發放的工作。議員梁文廣認為利用傳統方式宣傳亦有其作用，包括派發傳單予居民。

盧寵茂同意在短期內要提供更多資訊，惟當局經過緊密的調查，仍未找到致病的原因。他又指過去5年本港感染類鼻疽個案數目每年介乎3至17宗，但個案自今年8月明顯增加，不少個案聚集在深水埗區，當局調查後排除與住所或食水有關，亦未有證據顯示，有任何因素令病菌在指定區域擴散。他強調在不同情況下，例如颱風下泥土翻出，令病菌暴露出來，溫度上升亦會令病菌繁殖速度加快，遂呼籲市民若要接觸土壤和泥水，要穿着保護裝備，亦強調到配水庫並不會感染。