8人涉3年前參與灣仔暴動　否認控罪受審

2019年10月6日港九多區都有反修例示威遊行，其中在灣仔一帶的示威衝突至近傍晚時更演變成暴動，警方需設防並驅散示威者，最終警方拘捕多人。其中8人否認暴動、使用蒙面物品、管有物品企圖摧毀財產等罪。此宗區域法院案件今天（9日）被安排至西九龍法院開審，控方開案陳詞指有汽油彈擊中穿反光衣的人士，亦有新聞片段拍到個別被告投擲物品。

8名被告分別為謝芷盈、吳俊傑、李苑瑩、黃為瀚、周貝家、高家慧、案發時只有13歲的男生X及蘇家揚，他們共同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年10月6日，在香港灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與暴動。李、黃、周、高、及蘇分別被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪；男生X被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產；蘇被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產；謝另被控1項無牌管有無線電通訊器具罪，他早前已承認此項控罪。

控方開案陳詞指，案發當天下午5時許，上址出現暴動，有破壞公物及堵路縱火等行為。當警方到場設防時，示威者築起傘陣對峙，用磚頭等雜物作路障，更有人駕駛鑽地車去破壞馬路。期間警方施放催淚彈及警告示威者立即離開，但示威者沒有退去，反而向警方掟汽油彈還擊。不久後警方展開驅散行動，示威者沿軒尼詩道往東逃跑，但有示威者仍持續向警方掟汽油彈，有汽油彈擊中穿反光衣的人士。有新聞片段拍攝到謝當時投擲物品，及手持對講機；X管有2個扳手及1個雷射光速裝置；蘇管有1個扳手及1支黑色噴漆。

案件編號：DCCC 283/2020